Додон призвал контркандидатов к достойному политическому диалогу (ФОТО, ВИДЕО)

В качестве зарегистрированного кандидата в президенты Игорь Додон сегодня подписал Кодекс поведения во время организации и освещения предвыборной кампании.
– Полагаю, мы должны провести корректную предвыборную кампанию с уважением достоинства и репутации всех участников процесса. Давайте будем вести себя достойно в ходе политического диалога. Выборы пройдут, а простое человеческое общение между конкурентами должно остаться! – отметил глава государства.
Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.
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