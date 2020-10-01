Додон призвал контркандидатов к достойному политическому диалогу (ФОТО, ВИДЕО)

– Полагаю, мы должны провести корректную предвыборную кампанию с уважением достоинства и репутации всех участников процесса. Давайте будем вести себя достойно в ходе политического диалога. Выборы пройдут, а простое человеческое общение между конкурентами должно остаться! – отметил глава государства.