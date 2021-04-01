Додон призвал кабмин и комиссию по ЧС не прекращать экономическую деятельность и разработать меры поддержки граждан и предпринимателей

С сегодняшнего дня в Молдове введено чрезвычайное положение. Соответственно, у правительства есть возможность осуществить конкретные действия, в том числе в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В связи с этим председатель Партии социалистов Игорь Додон обратился к кабинету министров и к Комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой разработать комплекс мер по поддержке граждан и экономических агентов.

В частности, речь идёт о прекращении контроля со стороны государственных органов, поддержке работников и предпринимателей, а также о других действиях.