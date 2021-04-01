Додон призвал кабмин и комиссию по ЧС не прекращать экономическую деятельность и разработать меры поддержки граждан и предпринимателей

С сегодняшнего дня в Молдове введено чрезвычайное положение. Соответственно, у правительства есть возможность осуществить конкретные действия, в том числе в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В связи с этим председатель Партии социалистов Игорь Додон обратился к кабинету министров и к Комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой разработать комплекс мер по поддержке граждан и экономических агентов.
В частности, речь идёт о прекращении контроля со стороны государственных органов, поддержке работников и предпринимателей, а также о других действиях.
– Повторяю позицию ПСРМ: мы не поддерживаем предложения некоторых политиков о полном прекращении экономической деятельности! – подчеркнул он.
Напомним, что вчера парламент принял решение ввести в Молдове чрезвычайное положение до 30 мая текущего года. Сегодня в 17.00 состоится заседание Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого будет решено, какие будут введены ограничения.
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