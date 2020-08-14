Додон призвал фермеров к солидарности: Давайте вместе искать выход из сложившейся ситуации (ВИДЕО)

Додон призвал фермеров к солидарности: Давайте вместе искать выход из сложившейся ситуации (ВИДЕО)

В этом году из-за засухи в Молдове сложилась беспрецедентная ситуация в сельском хозяйстве, однако продовольственная безопасность обеспечена. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что руководство страны, несмотря на сложные условия, делает всё для поддержки фермеров. 

– Такой существенной помощи сельхозпроизводителям, как сейчас, не было никогда ранее – за все годы независимости, – сказал он. 

Игорь Додон также напомнил, что власти обратились за помощью и к внешним партнерам. Руководство страны надеется, что эти просьбы будут услышаны. Прокомментировал президент и блокирование дорог, а также призывы к проведению протестов некоторыми сельскохозяйственными лидерами.

– Интересно, сколько расходует трактор на дорогу от Штефан-Водэ в Кишинев? Может, лучше было бы использовать это дизтопливо для того, чтобы вспахать несколько гектаров земли? Это мое мнение, вам решать. Кто вас использует и с какой целью? Какова цель этих протестов, что они дадут? Может, было бы лучше, чтобы мы все были солидарны в этой ситуации, ведь у нас у всех одни и те же проблемы? Давайте будем солидарны и будем пытаться найти выход вместе! – призвал глава государства. 

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