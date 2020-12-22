Додон приветствует решение о подписании Соглашения о соцобеспечении между Молдовой и Россией

Игорь Додон приветствует решение Правительства Республики Молдова одобрить Соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о социальном обеспечении наших граждан. Этот важный документ устанавливает новые рамки социальных гарантий для трудовых мигрантов из Республики Молдова, которые работали или работают в Российской Федерации.

Соглашение между двумя государствами определяет, исходя из принципа соразмерности, процедуру установления, пересмотра и выплаты пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пособий в случае смерти. Каждая договаривающаяся сторона, т.е. каждое государство, рассчитывает пенсию в соответствии со своим законодательством только за периоды страхования, завершенные на его собственной территории, и передает ее получателю на территории договаривающегося государства, где он в настоящее время проживает.