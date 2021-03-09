Додон: Приоритет – стабилизировать ситуацию с коронавирусом. О досрочных поговорим после этого (ВИДЕО)

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В этом году в Молдове могут состояться досрочные парламентские выборы, а Партия социалистов, в случае их проведения, получит по итогам голосования хороший результат. Так считает Игорь Додон. Вместе с тем, он уверен в том, что прежде необходимо стабилизировать ситуацию с коронавирусом, так как здоровье граждан – приоритет, а для этого нужны диалог и сотрудничество всех политических сил и государственных учреждений. Заявление было сделано в рамках программы на частном телеканале.

– Думаю, досрочные парламентские выборы в нынешней ситуации могут состояться после того, как стабилизируем ситуацию с коронавирусом. Я уже говорил, что пока у нас около 2000 случаев в день, и из них 70-80% – тяжёлые, говорить о досрочных или политической борьбе – цинично. Нужно отложить в сторону дискуссии и конфронтации, посмотреть, как справляемся с проблемой №1. Спросите у любого гражданина, и он ответит, что главная проблема сейчас – COVID. Наша задача – решить её, – сказал он.

Додон подчеркнул, что считает правильным вернуться к политическим целям только после этого.

– Пойдём на досрочные, но не сейчас. Сейчас, в течение 2-3 месяцев, нужно стабилизировать ситуацию, привезти в страну 1,5-2 млн вакцин, чтобы привить две трети населения, и только потом начинать предвыборную кампанию. Сейчас, когда у нас тысячи случаев ежедневно, нельзя это делать, – добавил он.

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