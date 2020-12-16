Додон: Принятые парламентом законы отвечают национальным интересам Молдовы и пойдут на пользу гражданам!

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Глава государства готов промульгировать документы на следующей неделе. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Игорь Додон выделил два очень важных проекта. В первую очередь речь идёт об отмене так называемого «закона о миллиарде», которым бремя «кражи века» было возложено на плечи граждан. Теперь наши сограждане, включая бизнес, не обязаны платить за украденный миллиард.

Второй закон, не менее важный, касается пенсионного возраста – он был снижен до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин. Многодетные матери (5 детей и больше) будут выходить на пенсию в 54 года.

Игорь Додон напомнил, что он и фракция социалистов выступали категорически против принятия так называемого «закона о миллиарде» и пенсионной реформы, а в течение последних четырех лет неоднократно настаивали на отмене данных решений.

– Наши инициативы до сих пор блокировались. Сегодня нам это удалось! Понимаю, что некоторые политики, которые участвовали в краже миллиарда и в увеличении пенсионного возраста, были категорически против отмены этих законов и запустили апокалиптические сценарии того, какими будут последствия этого голосования. Однако я убеждён, что принятие этих решений парламентом отвечают национальным интересам Молдовы и пойдут на пользу гражданам. В качестве главы государства я готов промульгировать эти законы на будущей неделе, – подчеркнул он.

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