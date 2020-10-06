Додон: Приложим все усилия для обеспечения энергетической безопасности и экономического роста (ФОТО)

Игорь Додон побеседовал с работниками предприятия “Cahul-Gaz”. Президент рассказал о том, что уже удалось сделать по вопросу газификации населенных пунктов нашей страны, но уточнил, что в этом направлении ещё предстоит проделать большую работу.

Тема энергетики была затронута и во время встречи с работниками предприятия “Danube Oil”, которое находится на территории Международного свободного порта Джурджулешть. Это самая южная точка Молдовы, здесь Прут впадает в Дунай, а наша страна имеет выход к морю.

В этом живописном месте расположены крупные транспортно-логистические компании, играющие важную роль во внешней торговле Молдовы. Додон пожелал всем работникам успехов и заверил их в том, что его команда приложит все усилия для обеспечения энергетической безопасности и экономического роста.

В завершение поездки в Кагульский район кандидат побеседовал с жителями села Кишлица-Прут. Речь шла о проблемах, которые беспокоят людей: социальная защита, рабочие места, дороги, водоснабжение. Игорь Додон заверил сограждан в том, что он и его команда профессионалов готова и далее решать насущные вопросы развития страны.