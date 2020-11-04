Додон приглашает Санду на дебаты на общественном телеканале и на нейтральной площадке

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Штаб Игоря Додона предлагает организовать дебаты, которые охватят широкую аудиторию, но в то же время сохранят право всех СМИ транслировать их.

Речь, в частности, идёт о дебатах на общественном телевидении, вещательной компании с национальным покрытием, которые будут транслироваться в дома большинства молдаван по всей стране. Однако, чтобы дать возможность частным телеканалам освещать их, штаб Игоря Додона предложил организовать второй раунд на нейтральной территории, например, в Академии экономических знаний Молдовы. Таким образом, любое медиа-учреждение, будь то телевидение, онлайн или радио, сможет транслировать дебаты в прямом эфире.

⁃ Уточним, что оба кандидата являются выпускниками этого ВУЗа, так что это место имеет символическое значение. Мы можем договориться, что дебаты проведут два независимых аналитика, один из которых говорит на государственном языке, другой – на русском, чтобы обеспечить баланс в этом отношении, – говорится в сообщении штаба Додона.

Представители независимого кандидата свяжутся со штабом электорального конкурента, чтобы уточнить технические детали организации дебатов в наилучших возможных условиях.

⁃ Мы открыты для диалога и определения окончательного формата, который удовлетворит оба штаба, но, прежде всего для обеспечения максимально широкого доступа граждан к дебатам и всем медиа-учреждениям без какой-либо дискриминации. Мы надеемся на положительный ответ, чтобы как можно скорее провести первый раунд дебатов, на которых люди получат ответы на волнующие их вопросы и смогут сравнить электоральные предложения кандидатов, – заключается в послании.

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