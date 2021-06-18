Додон: Причин для роста цен нет. Вся проблема – в бездействии руководства (ВИДЕО)

Додон: Причин для роста цен нет. Вся проблема – в бездействии руководства (ВИДЕО)

Тотальный рост цен в Молдове происходит из-за того, что никто не занимается решением этой проблемы. Такое мнение в рамках нового выпуска своего видеоблога выразил Игорь Додон. Он отметил, что выход – в срочном назначении правительства сразу после выборов, которое возьмёт эту ситуацию под свой контроль.  

– По моему мнению, причин для роста цен нет. Почему это происходит? Только потому, что высшее руководство страны не занимается этой проблемой. Никто не управляет положением дел в РМ, не думает о людях. Есть хорошая поговорка: кот из дома – мыши в пляс. Такова ситуация. Президент страны не занимается, правительство тоже, парламент распущен. Что нужно сделать: сразу после 11 июля назначить правительство и взять ситуацию под контроль, – отметил он. 

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