Додон: Президента Санду нужно побыстрее отправить в историю (ВИДЕО)

0

Социалисты считают, что “президента Санду нужно побыстрее отправить в историю, не ждать 4 года”. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ мотивировал это в том числе тем, что в настоящий момент Молдова находится между двумя геополитическими игроками, Румынией и Украиной, жёстко нацеленными на конфронтацию с Россией. Запад намерен втянуть в это и нашу страну руками Майи Санду, уверен Додон.

– Пока я был президентом и пока есть этот парламент, мы не позволяем, чтобы Молдова стала частью повестки Запада против России. Но задачей Запада остаётся уменьшить влияние России в этом регионе. Для этого Запад в прошлом году добился избрания Майи Санду, а сейчас цель – взять контроль над парламентом и правительством. Наша задача – этого не допустить. Я не хочу, чтобы Молдова участвовала в каких-то геополитических баталиях, – сказал он.

Додон отметил, что социалисты не намерены уступать.

– Если мы не будем бороться, у нас здесь будет полное внешнее управление. Из западных столиц будут диктовать, что делать правительству и парламенту. Президенту уже диктуют…Эта задача (отправить Майю Санду в отставку – прим.ред.) – политическая, и мы будем ею очень серьёзно заниматься, – добавил он.

Председатель ПСРМ также отметил, что идеальным было бы одновременное проведение досрочных парламентских и досрочных президентских выборов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.