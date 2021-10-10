Додон: Президент и правительство – в отставку!

Додон: Президент и правительство – в отставку!

Несколько тысяч неравнодушных граждан пришли сегодня к зданию парламента и президентскому дворцу. Люди выразили протест против незаконного ареста генпрокурора Александра Стояногло, против неконтролируемого роста цен буквально на всё, против безответственного и некомпетентного руководства страной. Вместе с населением в акции принял участие председатель ПСРМ Игорь Додон.  

– Мы не позволим власти творить беспредел под фальшивыми лозунгами о «хороших временах»! Президент и правительство Молдовы должны уйти в отставку, стране нужны досрочные президентские и парламентские выборы! – подчеркнул он на своей странице в соцсети. 

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