Додон: Президент должен иметь решающую роль в политической системе РМ

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Сегодня, 3 сентября, исполняется 30 лет со дня учреждения в законодательном порядке должности Президента Республики Молдова. Тогда, в 1990 году, в процессе реформирования политической и социально-экономической систем нашей страны в целях укрепления конституционного строя и государственного суверенитета, прав, свобод и безопасности граждан, улучшения взаимодействия центральных государственных органов, депутаты посчитали, что Молдове нужен президент, избранный народом, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Он напомнил, что в 1994 году статус и полномочия президента были закреплены в Конституции, но с годами был отменен ряд полномочий главы государства, что привело к подрыву государственной власти и консолидации олигархии в молдавской политике.

– На протяжении трех десятилетий эксперты, политики и ученые высказывали противоречивые мнения о роли президента в государственном управлении и обществе. Однако политическая история страны за последние 30 лет показывает, что нестабильность в парламенте, с одной стороны, и урезанные полномочия президента, с другой, не всегда благоприятствовали функционированию исполнительной власти. Таким образом, принимая во внимание мой опыт в качестве депутата парламента, вице-премьера и президента страны и учитывая мнения граждан, политиков, ученых, специалистов в области публичного управления, считаю, что президент должен иметь решающую, сбалансированную роль в политической системе Республики Молдова. Полномочия всенародно избранного президента должны предоставить ему рычаги для преодоления институциональных кризисов, для обеспечения функциональности исполнительной власти в периоды политической и парламентской нестабильности. Граждане, народ, являющийся суверенным носителем власти в государстве, нуждаются в активном, эффективном президенте, способном решать проблемы страны, быть хорошим посредником между ветвями власти в государстве, – отметил он.

Игорь Додон выразил надежду на то, что члены комиссии по конституционной реформе, недавно образованной президентским указом, известные и авторитетные эксперты в области права и публичного управления рассмотрят и аспекты, касающиеся статуса и полномочий Президента Республики Молдова.

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