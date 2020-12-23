Додон: Президент должен быть государственным деятелем, а не рядовым политиком. Не сидеть в Фейсбуке, а находиться рядом с людьми (ВИДЕО)

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Игорь Додон передаёт новому президенту сильное со всех точек зрения учреждение. Он надеется, что Майя Санду не растеряет доверие граждан к администрации главы государства, которое Додону удалось вернуть впервые с 2009 года.

– Впервые с 2009 года президентура стала по-настоящему сильной, функциональной, со своей повесткой в интересах граждан Молдовы. Впервые после долгих лет президентура находится в топе предпочтений граждан с точки зрения доверия по отношению к учреждениям. Однако это можно очень легко потерять и вернуться к тому, что было до 2016 года, если новый президент не осознает свои ответственность и роль, – сказал он.

Додон отметил, что глава государства должен быть медиатором между всеми политическими партиями – в этой роли он выступил, когда назначил Майю Санду премьер-министром, а Андрея Нэстасе – вице-премьером.

– Президент должен быть государственным деятелем, а не рядовым политиком. Политические интересы – в сторону. Если же она будет руководствоваться интересами партии, которая ее выдвинула, ничего не получится, – заявил он.

Близость к народу – ещё один важный фактор. Додон подчеркнул, что избранный президент не должен сидеть в отремонтированном им здании или в Фейсбуке.

– 2 дня в неделю нужно быть в территории, рядом с людьми, – сказал он.

Игорь Додон также добавил, что глава государства не должен дружить с одними внешними партнёрами против других, а руководствоваться интересами РМ. Кроме того, он отметил, что быть президентом всех не получится – можно быть лишь президентом большинства. В то же время сталкивать людей лбами не нужно.

– Конечно, будущий президент может выбрать модель поведения “правых” президентов, которые были во времена Альянса “За европейскую интеграцию”. Но в этой ситуации, я уверен, через 5-6 месяцев наступит полная “блокада”, и те, кто сейчас проводят протесты перед правительством, парламентом и на таможне, будут протестовать и перед президентурой, – подытожил он.

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