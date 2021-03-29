Додон предупреждает Санду и “её компанию”: Десятки тысяч новых случаев COVID-19 и тысячи смертей будут на вашей совести!

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Социалисты требуют от Майи Санду соблюдения Конституции и срочного назначения на должность выдвинутого парламентским большинством кандидата в премьер-министры для оперативной борьбы с пандемией. Об этом в своём Telegram-канале пишет Игорь Додон. Председатель ПСРМ отмечает, что на прошлой неделе в Молдове был зарегистрирован новый антирекорд – более 11 тысяч новых случаев COVID-19.

Это на 8,7% больше, чем неделей ранее. В то же время число летальных исходов выросло на 16,6%, а число выздоровевших – на 33,5%. Додон считает недопустимым в этой ситуации ввергать страну в хаос досрочных выборов, как этого хотят Майя Санду и ПДС.

– Мы требуем соблюдения Конституции и срочного назначения кандидата на должность премьер-министра, выдвинутого парламентским большинством, для оперативного вмешательства в борьбу с пандемией. Каждый день промедления, десятки тысяч новых случаев и тысячи смертей останутся на совести безответственных политиков-популистов – Майи Санду и её компании, – подчеркнул он.

Напомним, ранее Додон заявлял, что досрочные выборы могут быть организованы только после того, как будут вакцинированы 300-400 тысяч граждан, а страна закупит ещё хотя бы миллион вакцин для дальнейшей иммунизации населения.

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