Додон предупредил заказчиков и авторов фейков: Ответите по закону!

Додон предупредил заказчиков и авторов фейков: Ответите по закону!

Глава государства прокомментировал появившуюся сегодня в СМИ аудиозапись, на которой якобы запечатлена его беседа с Ионом Чебаном. Игорь Додон назвал это очевидной фальшивкой, подчеркнув, что это не их голоса.  

Президент также отметил, что “похоже, кто-то забыл, кто принял решение приостановить мандат Нэстасе и у кого для этого, во времена режима Плахотнюка, были все рычаги”. Додон пообещал обратиться в Генеральную прокуратуру и потребовать проведения расследования по этому поводу.

– Мы ожидаем появления и других фальшивок по мере приближения предвыборной кампании, поэтому мы должны принять все законные меры для того, чтобы те, кто стоит за подобными фейками, ответили за свои поступки перед законом – как те, кто заказывает это, так и те, кто исполняет, – подчеркнул он. 

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