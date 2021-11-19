Додон предупредил Санду и ПДС: Ваши злоупотребления вернутся вам бумерангом, как это было с Плахотнюком

Или руководство страны поднимет зарплаты и пенсии, как обещало, или люди захотят избавиться от этой некомпетентной власти, которая не может предложить реальные решения проблем, которые она сама же и спровоцировала. Об этом в интервью заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ призвал ПДС слезть с баррикад, серьёзно взяться за работу и конструктивно общаться с оппозицией, чтобы спасти граждан.
– Если же власть останется такой же высокомерной, она, вероятно, прибегнет, к тому, что умеет лучше всего, – политическим репрессиям и другим шоу и злоупотреблениям, чтобы “замазать глаза” людям, вот только всё это рано или поздно вернётся бумерангом – точно так же, как было в случае с Плахотнюком. Мы понимаем, что руководство не может дать людям хлеба, остаются только зрелища, но люди уже сыты их политическим театром, – сказал он.
Додон также призывал не забывать, что в политике всё временно, а сегодняшняя оппозиция завтра-послезавтра может стать властью.
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Măi Dondoane, măi ticălosule, chât se poate să te prezinți așa de ”deștept”. Tu n-ai putut face nimic nici cu pensiile, nici cu salariile și acum dai lecții altora. Chiar ești atât de prost să te bagi în treburile altora. Dute la Kremlinul tău și îi linge un loc lui Kozac căci Putin nu te primește. Batjocură ce ești, trădătorule, tu ai vândut națiunea rușilor. Generații te vor blestema pentru cele ce ai făcut.