Додон предупредил Санду и ПДС: Ваши злоупотребления вернутся вам бумерангом, как это было с Плахотнюком

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Или руководство страны поднимет зарплаты и пенсии, как обещало, или люди захотят избавиться от этой некомпетентной власти, которая не может предложить реальные решения проблем, которые она сама же и спровоцировала. Об этом в интервью заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ призвал ПДС слезть с баррикад, серьёзно взяться за работу и конструктивно общаться с оппозицией, чтобы спасти граждан.

– Если же власть останется такой же высокомерной, она, вероятно, прибегнет, к тому, что умеет лучше всего, – политическим репрессиям и другим шоу и злоупотреблениям, чтобы “замазать глаза” людям, вот только всё это рано или поздно вернётся бумерангом – точно так же, как было в случае с Плахотнюком. Мы понимаем, что руководство не может дать людям хлеба, остаются только зрелища, но люди уже сыты их политическим театром, – сказал он.

Додон также призывал не забывать, что в политике всё временно, а сегодняшняя оппозиция завтра-послезавтра может стать властью.

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