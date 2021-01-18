Додон предупредил Санду: Десятки тысяч граждан выйдут на протесты! (ВИДЕО)

Додон предупредил Санду: Десятки тысяч граждан выйдут на протесты! (ВИДЕО)

Если президент и её сообщники продолжат злоупотреблять Конституцией, Партия социалистов оставляет за собой право осуществить все законные действия против главы государства, в том числе прибегнуть к массовым протестам. Об этом Майю Санду предупредил Игорь Додон.  

– Если президент будет продолжать в том же духе – это узурпация власти в РМ. Я твёрдо уверен, что десятки тысяч граждан выйдут на протесты, – сказал он. 

Напомним, сегодня социалисты потребовали от Майи Санду выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля.

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