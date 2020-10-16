Додон – представителям этнокультурных организаций: Вы – тот крепкий мост, который связывает Молдову и другие страны

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Игорь Додон провёл сегодня встречу с руководителями этнокультурных организаций Молдовы. В нашей стране в мире и добрососедстве живут представители десятков национальностей. Мы гордимся богатейшей палитрой народов, религий и культур, которые населяют нашу Родину, отметил независимый кандидат в президенты.

⁃ Это прекрасно, что есть люди и организации, которые бережно сохраняют и популяризируют в Молдове культурное и языковое наследия своих народов. Выразил искреннюю благодарность за их деятельность на встрече и с удовольствием повторю это здесь: «Ваш труд служит залогом мира, дружбы всех национальностей и культурного развития в нашей стране. Вы тот крепкий мост, который соединяет Республику Молдова и другие страны», – написал он на своей странице в соцсети.

В ходе встречи Додон подчеркнул, что руководство страны продолжает поддерживать этнокультурные организации и принимает меры для сохранения межнационального мира и согласия. Важно также укреплять статус русского языка в Молдове как языка межнационального общения, уверен он. Рассказал кандидат и об основных достижениях своей команды в социально-экономической сфере, в развитии инфраструктуры и промышленности, а также о планах.

⁃ Очень благодарен представителям этнокультурных организаций за постоянную поддержку моих действий и, что особенно важно, за твердую позицию, касающуюся укрепления молдавской государственности, – подытожил он.

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