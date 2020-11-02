Додон: Предпочтения диаспоры диссонируют с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего дома, в Молдове (ВИДЕО)

Додон: Предпочтения диаспоры диссонируют с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего дома, в Молдове (ВИДЕО)

Активность диаспоры на вчерашних выборах и полученный в результате голосования граждан за границей результат свидетельствуют о том, что это – «параллельный электорат» Республики Молдова с собственным видением и политическими предпочтениями, заявил на сегодняшнем брифинге Игорь Додон. 

– И по большей части эти предпочтения диаспоры отличаются, будучи в диссонансе с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего дома, в Молдове. Вот так выглядит результат голосования. Это тоже реальность демократии, – сказал он. 

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