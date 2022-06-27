Додон предостерёг власти от присоединения к антироссийским санкциям: Пострадают люди (ВИДЕО)

Додон предостерёг власти от присоединения к антироссийским санкциям: Пострадают люди (ВИДЕО)
Экс-глава государства посоветовал властям не заниматься глупостями. Присоединяться к санкциям против России, мотивируя это тем, что мы получили статус страны-кандидата на вступление в ЕС, – огромная ошибка, считает он.

– Хочу предостеречь от этого руководство страны. Это касается не только вас или идеологии вашей партии, а всех граждан Республики Молдова. Из-за ваших необдуманных решений или действий пострадает большинство граждан нашей страны, – отметил Игорь Додон. 

https://www.facebook.com/100000480420654/videos/994323867832064/

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