Додон предложил решения проблемы ежедневного роста цен на топливо (ВИДЕО)

Додон предложил решения проблемы ежедневного роста цен на топливо (ВИДЕО)

Чтобы спасти аграриев от банкротства и не поставить под угрозу угрожай этого года, власти должны в срочном порядке изменить закон, посредством которого в Молдове ежедневно устанавливаются предельные цены на топливо, и аннулировать на некоторое время акцизы и НДС на горючее. Так считает председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон. 

Он отметил, что уже в ближайшие дни цена на солярку может достигнуть 28 леев и более. Нужны срочные решения, подчеркнул Додон.

– В первую очередь нужно изменить закон по ежедневному регламентированию цены. Это неправильно и это создаёт проблемы и для операторов, и для потребителей. Этот закон нужно изменить или аннулировать. Во-вторых, нужно отменить акцизы и НДС на топливо на 2-3 месяца, пока идут весенние работы, – сказал он.

Додон призвал правительство сделать всё, чтобы избежать разорения экономических агентов и обнищания населения.

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