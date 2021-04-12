Додон предложил Чебану экстренно вакцинировать работников образовательной системы для скорейшего возобновления учебного процесса в обычном режиме

Додон предложил Чебану экстренно вакцинировать работников образовательной системы для скорейшего возобновления учебного процесса в обычном режиме

Игорь Додон предложил мэру Кишинёва Иону Чебану и коллегам из муниципальной фракции ПСРМ провести экстренную вакцинацию работников сферы образования, чтобы можно было в кратчайшие сроки вернуться к учебе с физическим присутствием в классах, притом что 90% медперсонала в столице уже вакцинированы. Эта тема обсуждалась сегодня во время рабочей встречи с фракцией ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва, на которой также присутствовал Ион Чебан.

Было отмечено, что, хотя количество новых случаев заражения коронавирусом и смертей сократилось, эксперты предупреждают, что в мае нас ожидает новая волна пандемии COVID-19.

⁃ В связи с этим приветствовал усилия муниципальных властей по ускорению процесса вакцинации и подчеркнул необходимость срочной иммунизации учителей, чтобы мы могли возобновить нормальный процесс обучения. В этом контексте Ион Чебан сообщил, что на данный момент 30% или 2500 педагогических кадров школ и детских садов столицы уже вакцинированы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, он указал на необходимость продолжения реализации предложенных ПСРМ инфраструктурных проектов в Кишинёве, направленных на улучшение качества жизни жителей столицы.

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