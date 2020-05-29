Додон: Предлагаю всем, кто занимается политикой в Facebook, поездить по стране и послушать, что говорят люди

Додон: Предлагаю всем, кто занимается политикой в Facebook, поездить по стране и послушать, что говорят люди

За прошедшие 2 месяца Игорь Додон посетил более 20 районов страны, в каждом из которых у него состоялось от 5 до 7 встреч. Об этом он заявил в рамках передачи “Президент отвечает”. Глава государства призвал всех, кто занимается политикой в соцсетях и считает себя очень умными, поездить по стране и послушать, что говорят граждане. 

– Хочу сказать, что то, что мы обсуждаем в Facebook или на “Одноклассниках” отличается, может быть, не на 100%, но отличается от того, что думают люди. Поэтому всем, кто продолжает заниматься политикой в Facebook, устраивать различные шоу, выступать с заявлениями, которые они считают очень умными, на различных телеканалах, я бы порекомендовал чаще выезжать в территории. Люди ждут вас всех, как и меня, – отметил президент. 

Игорь Додон также рассказал, что за последние 2 месяца он пока не успел посетить 13 районов, но сделает это в ближайшее время. В 4 из них глава государства поедет на следующей неделе.

– Рекомендую это сделать всем, кто занимается политикой в соцсетях, и нашим оппонентам, которые постоянно выступают с критикой, – сказал он. 

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