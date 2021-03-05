Додон: Предлагаю сначала обеспечить вакцинацию от коронавируса трети населения, а потом вернуться к теме досрочных выборов

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Спасение жителей страны сейчас гораздо важнее, чем амбиции отдельных политиков. В этом уверен председатель ПСРМ.

– Я предлагаю обеспечить возможность вакцинации за счет государства не менее 1/3 населения, в первую очередь категорий граждан из групп риска, и лишь после этого вернуться к политическим спорам вокруг возможных досрочных выборов, – призвал он в сегодняшнем обращении к государственным учреждениям и политикам.

Ранее Додон отмечал, что на деньги, которые Майя Санду хочет потратить на досрочные выборы, можно бесплатно вакцинировать от коронавируса треть населения Молдовы.

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