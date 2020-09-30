Додон предлагает провести «Большую уборку» по всей стране (ВИДЕО)

Додон предлагает провести «Большую уборку» по всей стране (ВИДЕО)

Глава государства поприветствовал запуск кампании «Большая уборка» в Кишинёве. Игорь Додон отметил, что это очень хорошая идея, и рассказал, что примет участие в акции вместе с семьей.

Более того, президент намерен выступить с инициативой проведения мероприятия по всей Молдове.

– Хочу предложить в следующие выходные провести такую же кампанию по всей стране. Думаю, завтра поговорю с моими коллегами из районов, чтобы по всей стране провести «Большую уборку». Это правильная, хорошая инициатива. Такие идеи только можно приветствовать, – сказал он в рамках передачи «Главный вопрос». 

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