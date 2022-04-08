Додон – правым: Вы высмеяли своё же 7 апреля, введя политическую цензуру именно в этот день

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Пятый президент Молдовы обратил внимание на то, что закон ПДС, вводящий в Молдове цензуру, был принят правыми 7 апреля – в день, который они считают торжеством своей свободы.

– Вы уже высмеяли 7 апреля, введя политическую цензуру именно в этот день. Вы уже запачкали этот символ правых, символ бунтующей молодёжи 2009 года, и развратили их идеалы, – отметил он.

Напомним, скандальный проект был принят вчера в первом чтении. Граждан, публикующих информацию и новости, которые власти посчитают фейковыми, будут штрафовать.

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