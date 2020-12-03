Додон – “правым”: Вы хотите повторить “подвиги” “героев” 7 апреля 2009 года? Решения в парламенте принимаются большинством голосов, а не кулаками и битами!

0

Очень грустно, когда политические перемены предполагают не больший порядок и большую эффективность власти, а провоцирование нестабильности, хаоса и разжигание ненависти. Именно такой спектакль – нестабильность, хаос и ненависть – был показан сегодня в парламенте фракциями правых партий. Об этом на своей странице в соцсети пишет глава государства. Игорь Додон осудил их поведение, отметив, что некоторые до сих пор не могут выйти из предвыборной кампании, и вместо того, чтобы продемонстрировать высокую культуру, отдельные так называемые “хорошие люди” кричали, обливали водой и ударяли других, блокировали выступления министров, ломали микрофоны.

– Я принял, как полагается, выбор избирателей, сделанный ими 15 ноября. Я не протестовал, не звал людей на улицы, не блокировал процедуру передачи мандата президента. Ведите и вы себя уважительно, не прибегайте к насилию и дестабилизации, потому что государство – выше вашей воли, а политические решения принимаются в парламенте большинством голосов, а не кулаками и битами, – отметил он.

Игорь Додон задаётся вопросами: какой пример подают депутаты гражданам? Что должны думать люди о народных избранниках? Что думают о политическом классе нашей страны зарубежные лица?

– Некоторые, подобные вам, разрушили президентуру и здание парламента 7 апреля 2009 года. Вы хотите повторить их “подвиги”, снова поджечь государственные учреждения? Призываю вас успокоиться и осознать огромную ответственность, которая на вас возложена. Демократия – это диалог, полемика, иногда и ссоры, но в пределах здравого смысла. Нужны цивилизованный подход и уважение к оппоненту, тем более к гражданам, которые являются свидетелями того, что делают политики. Если вас не устраивают проекты законов – вносите поправки, предлагайте альтернативу, обращайтесь в Конституционный суд, откладывайте голосование, в конце концов, но не превращайте парламент в театр абсурда или ринг, – добавил президент.

Он также напомнил депутатам, что в Молдове есть новоизбранный президент, но нет правящей коалиции. Однако она может быть создана Майей Санду и ее адептами в парламенте, включая Андриана Канду, Павла Филипа и других. Голосов, добавил он, достаточно.

– Я уже говорил и повторю: если вам не нравится правительство Кику, инициируйте его отставку. Свергните его, выберите другого премьер-министра или организуйте досрочные выборы. Но соблюдайте закон! И не выдвигайте ультиматумы – у вас нет для этого ни законного, ни морального, ни политического права, – подчеркнул Игорь Додон.

В заключение он отметил, что социалисты не могут отказаться от своих обязательств на пороге зимы, в разгар пандемии и экономического кризиса.

– Если вы хотите другое правительство, берите ответственность, но не превращайте всё в хаос, потому что от ваших разрушительных действий пострадают сотни тысяч людей. Народ ждет от политического класса не того, что увидел сегодня, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.