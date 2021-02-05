Додон – “правым”: Никогда не говорите “никогда”. Политика – искусство компромиссов (ВИДЕО)

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Структура парламента после досрочных выборов однозначно изменится. Некоторые партии исчезнут, а у других появится шанс впервые пройти в законодательный орган. Решение – за жителями страны, отметил в рамках нового выпуска своего видеоблога Игорь Додон. В то же время он посоветовал “правым”, рассчитывающим получить по результатам выборов большинство, спуститься с небес на землю.

Додон, в частности, отметил, что “эйфория быстро пройдёт”, и, скорее всего, в следующем парламенте не будет партий или фракций, которые получат абсолютное большинство. В этой ситуации нужно будет снова садиться за стол переговоров.

– Я думаю, что те, кто заявляет, что не будут ни с кем садиться за стол переговоров, врут избирателям. Они соврали два года назад, когда клялись, что никогда не создадут коалицию ни с Додоном, ни с кем-то ещё. Никогда не говорите “никогда”. Политика – это искусство компромиссов, – отметил он.

Додон также не исключил, что если компромисс не будет найден, страну могут снова ждать досрочные выборы.

– Майя Санду показала, что не может идти на компромиссы, что она не может договариваться с политическими партиями. Возможно, у неё будет такая же позиция после парламентских выборов. В этом случае у нас будет новый кризис в парламенте, который будет стоить нам 110-120 млн леев, потому что такова цена досрочных парламентских выборах. Мы готовы обсуждать. Мы доказали, что можем идти на компромиссы в интересах граждан, мы готовы к переговорам со всеми. Я думаю, что динамика разочарования после выборов будет расти, а рейтинг ПДС упадет. Посмотрим, какие будут результаты на досрочных, – подытожил лидер ПСРМ.

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