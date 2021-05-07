Додон – правым: Не торопитесь пить шампанское! (ВИДЕО)

0

Не делите шкуру неубитого медведя! С таким призывом к правым партиям обратился Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что представители данных формирований, включая Ренато Усатого, уже начали распределять между собой должности: кто станет министром внутренних дел, кто – министром иностранных дел и так далее.

– Вам не кажется, что вы торопитесь пить шампанское, виски или что вы там пьёте? Не спешите! Ситуация не та, что была во время президентских выборов, уже нет той эйфории. Люди поняли, кто есть кто, – сказал он.

Додон отметил, что на данный момент, согласно опросам, в парламент проходят три партии: ПСРМ, ПДС и “Шор”. В победу правых председатель Партии социалистов не верит.

– Современная история демонстрирует, что периоды, когда правые были у власти и контролировали парламент и правительство, практически были годами кризисов для Молдовы. В 90-е годы и в конце 90-х, когда тоже правила коалиция правых сил, что было в Молдове? Утвердили закон о ликвидации районов и сформировали уезды, Стурза платил зарплаты калошами, – вот это и есть правые у власти. Или после 2009 года что произошло? Альянсы за европейскую интеграцию №1, №2, №3 – кража миллиарда, закрытие школ, концессия аэропорта, захваченное государство, рост коррупции. Когда это всё произошло? Во время правления правых партий. Поэтому, я думаю, люди понимают, что если правые придут к власти, они увеличат пенсионный возраст, государство перейдет под внешний контроль – разных неправительственных организаций, Сороса, американцев и европейцев, только не молдаван. Тогда у нас произойдет дестабилизация в разных секторах, сегментах и т.д. Поэтому я предлагаю вам не спешить. Граждане РМ осознают и очень хорошо понимают, каковы риски, и сделают правильный выбор, который мы оценим и примем, – подытожил он.

https://www.youtube.com/watch?v=WOi7RMmQHws[/embedy

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.