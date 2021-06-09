Додон: Правые ведут себя как временщики. Когда выполнят задание Запада, соберут вещи и уедут из Молдовы (ВИДЕО)

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Представители правых партий ведут себя в Молдове как гастарбайтеры и временщики. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. “Им важно написать в CV, что они где-то работали, выполняли какие-то указания за рубежом, а когда закончится их период здесь, 2-3-4 года, сколько даст народ возможность, они возьмут свои семьи и уедут отсюда”, – отметил он.

Додон подчеркнул, что, в отличие от оппонентов, коммунисты и социалисты настроены на созидание, на создание рабочих мест в сёлах, поддержку местного производителя, повышение качества жизни.

– А они хотят выполнять поручения Запада, чтобы потом, когда они отсюда будут бежать, им это там засчитали и поставили на хорошее место. В этом разница временщиков и тех, кто будет что-то созидать. Я не хочу никого обвинять, но мне иногда кажется, что им намного важнее, что о них подумают внешние кураторы, чем то, что будет происходить в этой стране. Поэтому они играют в геополитику. Потому что внешним кураторам очень часто важно не качество жизни здесь, а важно использовать маленькие страны в борьбе со своим геополитическим оппонентом, – подчеркнул Додон.

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