Додон: Правые готовы увеличить НДС по требованию МВФ. В этом случае Молдову ждёт цепное повышение цен (ВИДЕО)

Додон: Правые готовы увеличить НДС по требованию МВФ. В этом случае Молдову ждёт цепное повышение цен (ВИДЕО)

Если к власти в Молдове по результатам выборов придут правые партии, НДС для всех может повыситься на 2%, что приведёт к цепному повышению цен. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон. Он подтвердил, что МВФ настаивает на повышении налога с 20% до 22%, и это – далеко не единственное условие со стороны Фонда. 

– К сожалению, некоторые внешние партнёры не видят другого решения, кроме как повысить налоги и урезать социальные расходы. Они обычно идут по этому пути, но это ошибочный подход. Повышение налогов в этот сложный период было бы огромной ошибкой, – сказал председатель ПСРМ. 

Однако Игорь Додон считает, что по требованию МВФ правые увеличат пенсионный возраст и некоторые налоги, а также остановят некоторые социальные программы.

– Готов поспорить, что это произойдёт в течение нескольких месяцев, если правые, не дай Бог, придут к власти. Единственная возможность не допустить этого – чтобы выиграли левые. Правых не волнует судьба граждан, у них на первом месте МВФ и его условия для получения очередного кредита, – подчеркнул Додон. 

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