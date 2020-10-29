Додон: Православная вера всегда объединяла наших людей

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Игорь Додон посетил сёла Лалова и Сыркова в Резинском районе. Кандидат поговорил с местными жителями, обсудили волнующие их вопросы.

Люди спрашивали о пенсиях, новых рабочих местах, водоснабжении и канализации, газификации, об образовании и медицине. Игорь Додон дал подробные ответы на вопросы, рассказал, как именно будет решать проблемы.

А в Лалове он зашел в местную церковь, где поговорил с ее настоятелем.

⁃ Православная вера всегда объединяла людей в Молдове, и сегодня церковь поддерживает наших людей, наставляет их, – отметил Додон.

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