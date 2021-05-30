Додон: Православная вера – одна из опор нашей государственности. Только с верой в душе мы преодолеем все трудности!

Додон: Православная вера – одна из опор нашей государственности. Только с верой в душе мы преодолеем все трудности!

Игорь и Галина Додон посетили сегодня церковь Рождества Богородицы в коммуне Бошкана Криулянского района. Здесь недавно была отремонтирована кровля, разрушенная прошлой осенью ураганным ветром.

Кроме того, они участвовали в чине освящения шести колоколов церкви Святого Архангела Михаила в селе Старые Дубоссары Криулянского района. Колокола были приобретены в нынешнем году в честь 160-летия со дня основания церкви. Таким образом в храме сейчас 10 колоколов, которые будут приводиться в действие электронной системой.

Игорь Додон побеседовал с настоятелями и прихожанами о проблемах, с которыми они сталкиваются, и отметил, что они всегда могут рассчитывать на его поддержку.

– Православная вера – одна из опор нашей государственности. Она объединяет, поддерживает нас и направляет на путь истинный. Только с верой в душе мы преодолеем все трудности! – подчеркнул он.

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