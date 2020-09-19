Додон: Православная вера объединяет нас и делает сильнее (ФОТО)

Додон: Православная вера объединяет нас и делает сильнее (ФОТО)

Глава государства вместе с семьей посетил сегодня Троицкий монастырь в селе Рудь Сорокского района. Это одна из жемчужин православия в нашей стране. 

Монастырь посещают многие верующие. Это также популярное туристическое направление в Молдове.

– Поддержка святынь и нашей православной религии – для меня приоритеты. Вера объединяет нас и делает сильнее, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md