Додон: Православная вера объединяет нас и делает сильнее (ФОТО)

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Глава государства вместе с семьей посетил сегодня Троицкий монастырь в селе Рудь Сорокского района. Это одна из жемчужин православия в нашей стране.

Монастырь посещают многие верующие. Это также популярное туристическое направление в Молдове.

– Поддержка святынь и нашей православной религии – для меня приоритеты. Вера объединяет нас и делает сильнее, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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