Додон: Правительство Санду делает всё, чтобы разорвать отношения с «Газпромом» и перейти на сомнительные схемы поставки газа через посредников с Запада

Ночное решение правительства Майи Санду относительно вывода ещё 1 млрд леев из госбюджета, которые должны быть переведены «Молдовагаз», а затем российскому концерну «Газпром», ещё больше выдаёт непрофессионализм и панику тех, кто попал в руководство Молдовы. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон.

⁃ Зачем они пошли на такие сомнительные комбинации, которые серьёзно навредят государственному бюджету и гражданам, если можно утвердить ограничение тарифов и компенсировать разницу правительством напрямую «Молдовагаз». При ежемесячном потреблении в холодный период года примерно 120-150 млн кубометров газа компенсация половины тарифа в 29 леев обошлась бы госбюджету примерно в 2 млрд леев, а мы, потребители, платили бы по тарифу не выше 15 леев, что также обеспечило более эффективное накопление текущих платежей.

Почему трио Санду-Гаврилица-Спину не приемлет такой подход, который был бы гораздо эффективнее и выгоднее для граждан?

Напомню, что правительство уже выделило из госбюджета более 2 млрд леев, но не на компенсацию потребительского тарифа. Мы же с вами продолжим платить по 29 леев за каждый потреблённый кубометр газа, плюс эти 2 миллиарда леев, незаконно взятые из государственного бюджета, и плюс банковскую ставку в размере более 21%, если этот кредит будет одобрен.

Сомнительно выглядят и попытки завладеть инфраструктурой компании, в которой государству уже принадлежит более 30% акций. Если целью было национализировать эту фирму, закон в этом случае предусматривает другую процедуру.

Очевидно, что все эти неуклюжие и поспешные попытки закончатся полным провалом, а для жителей нашей страны будут установлены ещё более высокие тарифы на природный газ, которые к тому же будут включать ставку в более чем 21% .

Также очевидно, что все действия власти в сфере энергетики в последние месяцы направлены на то, чтобы вызвать разрыв договорных отношений с российским поставщиком природного газа и перейти на какие-то сомнительные схемы доставки энергоресурсов через посредников с Запада, что неизбежно приведёт к дальнейшему повышению тарифов для граждан, – считает экс-президент.