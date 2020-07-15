Додон: Правительство приступило к реализации программы широкой поддержки сельского хозяйства и малого и среднего бизнеса (ФОТО, ВИДЕО)

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В селе Данку Хынчештского района Игорь Додон посетил сразу два предприятия.

Небольшая семейная фабрика АО Dancu Tabița существует 15 лет и занимается производством и реализацией молока, а последние пять лет – еще и производством сыра. Продукция успешно продаётся в крупных торговых сетях Молдовы. Здесь работают более 20 человек, есть собственное стадо коров – 30 голов, но для достижения планируемого объема производства нужно увеличить поголовье до 40.

Текстильная фабрика Cris Collection располагается в небольшом двухэтажном здании и работает всего лишь с февраля нынешнего года. Поначалу здесь шили женскую и мужскую одежду, но в связи с началом пандемии предприятие перепрофилировалось на производство защитных масок и медицинских халатов, и эта продукция пользуется спросом.

– Искренне поблагодарил руководство и трудовые коллективы обоих предприятий за самоотверженность и энтузиазм, благодаря которым в селе Данку созданы рабочие места и развивается региональная экономика. Сообщил работникам о том, что правительство приступило к реализации программы широкой поддержки сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса, – отметил президент на своей странице в соцсети.

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