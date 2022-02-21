Додон: Правительство нашло «решение» всех проблем в кредитных деньгах, возвращать которые будут наши дети и внуки

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Долг правительства стремительно растёт, а риски дефолта становятся реальностью для Республики Молдова. Нынешняя власть решила компенсировать беспрецедентными за современную историю Республики Молдова кредитами отсутствие стимулирующей экономической политики для активизации секторов экономики, что обеспечило бы рост бюджетных доходов и покрытие растущих расходов. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель Молдавско-Российского делового союза, пятый президент страны Игорь Додон.

Он отмечает, что в 2022 году правительство планирует заимствовать рекордный объём финансовых средств – 17,3 млрд леев, из которых 6,2 млрд леев – для возврата долгов и процентов по старым кредитам. Только на погашение процентов по взятым ранее кредитам кабинет министров выделит порядка 3 млрд леев – рекордную для Молдовы сумму.

– Эти деньги, как и остальные, предоставленные авансом, правительство берёт в кредит. Нам придётся платить за это много лет, ещё и под большие проценты, – подчёркивает Додон.

Председатель Молдавско-Российского делового союза обращает внимание на то, что из-за того, что на прошлой неделе Нацбанк уже в шестой раз повысил базовую ставку, взятые правительством на внутреннем рынке кредиты подорожали более чем на 60%. Из общей суммы кредитов в 17,3 млрд леев на 2022 год около 5 млрд запланировано одолжить на внутреннем рынке (продажа государственных ценных бумаг), и на эти займы непосредственно влияют решения НБМ. Если в 2020 году и даже в первой половине 2021 года правительство брало займы под 5,5% годовых (для 2-летних ГЦБ, которые являются наиболее популярными), в настоящее время ставка составляет около 10% годовых. Рост расходов – почти в 2 раза. Если до недавнего времени обслуживание запланированных на этот год кредитов предполагало выплату процентов в размере 270 миллионов леев, то сейчас из-за провальной денежно-кредитной и бюджетной политики эта выплата уже превышает 440 миллионов за год и легко достигнет 600 миллионов леев. И это только для кредитов этого года, пишет он.

– Жизнь в долг никогда не заканчивается хорошо. Вместо того чтобы разрабатывать и внедрять стимулирующую экономическую политику, помогать экономическим агентам, вести переговоры и искать решения по цене на энергоресурсы и гибкости в их оплате, правительство нашло решение всех проблем в кредитных деньгах. Когда вы в очередной раз услышите, что кабинет министров выделил компенсации гражданам или заплатил авансом ТЭЦам или «Энергокому», вспомните о тех взятых в кредит 17,3 млрд леев, которые мы должны будем вернуть вместе с высокими процентами. Эта власть скоро уйдёт, но её некомпетентность и ошибки, совершённые за последние месяцы, дорого нам обходятся. Несколько лет назад (в 2014-2015 годах), когда у власти были те же персонажи, но под другими политическими цветами, на граждан страны взвалили обязательство платить более чем 20 лет по долгам, взятым для покрытия кражи более одного миллиарда долларов США из банковского сектора. Сейчас история повторяется под другими «благими» лозунгами и оправданиями, но с теми же огромными бюджетными средствами, которые будут возвращать наши дети и внуки. Мы все уже расплачиваемся за непрофессионализм руководства страны, и будем платить ещё много лет, – заключает Игорь Додон.

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