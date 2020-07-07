Додон: Правительство Кику справляется с ситуацией, и в отставку не уйдет! (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику не станет подавать в отставку, как этого требуют политические оппоненты руководства страны. Об этом в рамках программы Acces direct на телеканале НТВ Молдова заявил Игорь Додон. Президент подчеркнул, что кабинет министров справляется с ситуацией даже в сложившихся в нашей стране непростых условиях.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что с подобным ранее не сталкивалось ни одно правительство. Он также снова заявил, что если бы у власти в период пандемии был прежний кабинет министров, ситуация была бы гораздо хуже.

– Я понимаю, чего хочет оппозиция. Так как, честно, я думаю, что они придерживаются позиции: чем хуже, тем лучше. Они поэтому и заблокировали российский кредит в апреле, так как мы бы решили с его помощью многие проблемы. Я понимаю, почему они требуют срочной отставки – сегодня начались переговоры с МВФ. Очевидно, что они хотят дестабилизировать ситуацию, – отметил Додон.

Мечтать не вредно, дал понять президент. Глава государства подчеркнул, что правительство Иона Кику справляется с ситуацией и продолжит справляться несмотря ни на что.

– Практически во всей стране начался ремонт дорог. Зарплаты и пенсии выплачиваются вовремя. С пандемией сколько у нас критики было. Но я сказал, что будет рост после того, как были сняты некоторые ограничения, а позже пойдет на спад. Вот теперь цифра снижается. Дела улучшаются, – сказал он, добавив, что возобновлены и переговоры по предоставлению Молдове российского кредита.

В сложившихся условиях Игорь Додон не видит причин для отставки правительства Иона Кику.

– Почему правительство должно подать в отставку? Потому что это требование кого-то из парламента, того, кто желает дестабилизации? Я думаю, что отставка правительства возможна только в случае, если целью станет инициирование досрочных парламентских выборов, как того желают граждане. На каком этапе и как – мы оценим, но это не будет под давлением или по инициативе оппозиции, это должно быть взвешенным решением руководства страны. Сказать людям, что мы справляемся, будем справляться и дальше, но чтобы инициировать процедуру досрочных выборов, нужно сделать этот шаг. Почему? Потому что президент, который будет избран, первым делом подпишет указ о роспуске парламента и об объявлении досрочных парламентских выборов. Это будет решением, – сказал он.

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