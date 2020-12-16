Додон: Правительство Кику не уйдёт в отставку по чьей-то прихоти (ВИДЕО)

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Ион Кику – настоящий профессионал, и он осознаёт ту ответственность, которую несёт перед страной и гражданами. А потому премьер-министр не уйдёт в отставку по чьей-то прихоти или под чьим-то давлением, заверил в рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что правительству Кику пришлось столкнуться с небывалым количеством вызовов – пандемия, засуха, президентские выборы и так далее – но оно справилось с ситуацией. Дальше, повторил Додон, отвечать за всё, что будет происходить в стране, будет Майя Санду.

– Люди должны знать, что после 24 декабря ответственность за всё будет нести новый президент. До инаугурации ответственность несём мы, после – Майя Санду, которая требует отставки правительства. Но оно не уйдёт под давлением Санду, представителей оппозиции или людей с площади. Это правительство уйдёт только тогда, когда мы вместе решим, что начинаем процедуру объявления досрочных выборов, – сказал он.

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