Додон: Правительство изыскало 137 млн леев на закупку вакцин от коронавируса (ВИДЕО)

Додон: Правительство изыскало 137 млн леев на закупку вакцин от коронавируса (ВИДЕО)

Государство должно обеспечить доступ граждан ко всем зарегистрированным прививкам от коронавируса, чтобы люди могли самостоятельно выбрать, какой они хотят привиться. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках передачи на частном телеканале. 

– В РМ должны быть все виды вакцин, и граждане сами должны выбрать, какой они хотят привиться: русской, китайской, европейской, американской и т.д. Я всегда выступал за такой подход. Убежден, что будет лучше, когда будет выбор. Правительство изыскало 137 млн на закупку прививок, – сообщил Додон. 

Вместе с тем, председатель ПСРМ отметил, что знает, что население страны отдаёт предпочтение российской вакцине. Он также осудил спекуляции на этот счёт со стороны администрации президента.

– Когда они говорили, что то вакцина зарегистрирована, то нет – мы знаем, о чём речь, и российские партнёры тоже знают. Вся страна готова к приёму и просит уже даже продать, а не предоставить вакцины, а президентура так себя ведёт по отношению к российским партнёрами – естественно, они задумаются. Но, думаю, вакцина будет, сейчас ведутся широкие переговоры, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что есть три способа поступления вакцин в РМ: гуманитарная помощь, государственные закупки и коммерческий. Он выразил надежду на то, что большинство прививок станут доступными для граждан Республики Молдова первым и вторым способами.

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