Додон: Правительство изыскало 137 млн леев на закупку вакцин от коронавируса (ВИДЕО)

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Государство должно обеспечить доступ граждан ко всем зарегистрированным прививкам от коронавируса, чтобы люди могли самостоятельно выбрать, какой они хотят привиться. Об этом председатель ПСРМ заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– В РМ должны быть все виды вакцин, и граждане сами должны выбрать, какой они хотят привиться: русской, китайской, европейской, американской и т.д. Я всегда выступал за такой подход. Убежден, что будет лучше, когда будет выбор. Правительство изыскало 137 млн на закупку прививок, – сообщил Додон.

Вместе с тем, председатель ПСРМ отметил, что знает, что население страны отдаёт предпочтение российской вакцине. Он также осудил спекуляции на этот счёт со стороны администрации президента.

– Когда они говорили, что то вакцина зарегистрирована, то нет – мы знаем, о чём речь, и российские партнёры тоже знают. Вся страна готова к приёму и просит уже даже продать, а не предоставить вакцины, а президентура так себя ведёт по отношению к российским партнёрами – естественно, они задумаются. Но, думаю, вакцина будет, сейчас ведутся широкие переговоры, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что есть три способа поступления вакцин в РМ: гуманитарная помощь, государственные закупки и коммерческий. Он выразил надежду на то, что большинство прививок станут доступными для граждан Республики Молдова первым и вторым способами.

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