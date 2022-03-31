Додон: Правительство и Нацбанк не справляются. Их нужно отправить в отставку

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За ошибки властей платят экономические агенты и население. Об этом в своём Телеграм-канале пишет председатель Молдавско-Российского делового союза Игорь Додон. Он отмечает, что валютные резервы Молдовы тают на глазах, а правительство и Нацбанк не справляются с текущими вызовами.

В частности, пишет Додон, с октября прошлого года по февраль нынешнего валютные резервы Молдовы уменьшились почти на $700 млн, или на 17% (с $4,1 млрд до $3,4 млрд). При таких темпах сокращения наша страна скоро может вообще остаться без минимально необходимого запаса официальных резервов, предупреждает он.

– Валютный кризис становится всё более реальным по вине политики Национального банка и финансово-экономического блока правительства. За почти год нахождения у власти правящее большинство так и не решило проблему возврата выведенного из банковской системы $1 млрд. А ведь на этом, в том числе, строилась их избирательная кампания. Министр финансов обещает нам увеличение в этом году бюджетного дефицита до 20 млрд леев против запланированных 15 млрд леев. Ясно, что бюджетных доходов, чтобы покрыть растущие расходы, в том числе на коммунальные платежи бюджетных организаций, нам не хватит. Но чем будет покрываться этот дефицит? На этот вопрос пока ответа нет, – констатирует председатель МРДС.

Многочисленные встречи руководства Молдовы с высокопоставленными представителями западного мира не принесли пока зримых результатов для решения наших валютно-финансовых и бюджетных проблем. Бюджетные траты на обслуживание ранее взятых кредитов превышают новые поступления займов, а из запланированной на этот год суммы грантов в 1,3 млрд леев получено лишь 10,2 млн леев, отмечает Игорь Додон.

– Задаюсь простым вопросом: смогут ли наши западные партнёры выделить Молдове дополнительные средства, когда они всё сильнее сталкиваются с теми же проблемами, что и мы, – с ростом цен на энергоресурсы, продовольствие, с «ломкой» производственных, транспортно-логистических цепочек, снижением доходов части бизнеса и населения и др. Очевидно, они будут спасать в первую очередь себя, – считает он.

Ещё с осени прошлого года, добавляет Додон, было понятно, что нужно в корне менять финансовую и экономическую политику. Этого требовал взлёт контрактной цены на закупаемый природный газ.

– Я в то время предлагал сгладить ценовой удар путём его предупреждения «на входе» и компенсировать всем – экономическим агентам и населению – расходы на оплату подорожавшего газа. Цена вопроса составляла около 4 млрд леев. В этом случае мы поддержали бы своих производителей, экспортёров, и можно было бы рассчитывать на рост экспорта, и, соответственно, на увеличение валютных поступлений. Это стабилизирующе воздействовало бы на валютный рынок и официальные резервы. Не повысились бы тарифы на электроэнергию, что ещё предстоит пережить экономике и гражданам, поскольку газовые компенсации получили бы и наши энергетические компании. Мы бы не наблюдали зашкаливающей инфляции – в феврале этого года по сравнению с февралём прошлого цены на продовольствие выросли на 23,3%, а на коммунальные услуги – на 29,4%. Кто платит за ошибки властей? Производители, все экономические агенты и население, все мы. Нынешний состав правительства и Национального банка не справится с текущими вызовами, поэтому им лучше уйти самим или их нужно отправить в отставку. Промедление и надежда на чудо не помогут. Народ это понял. Должно понять и высшее руководство страны, – подытожил он.

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