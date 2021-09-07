Додон: Правительство должно взять контроль над ценами (ВИДЕО)

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Цены можно регулировать, если подходить к этому правильно и профессионально. Об этом в “Интервью недели” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что ситуации, подобные тем, что происходят сейчас, возникают, когда власть не готова или не знает, как заниматься экономикой.

Додон рассказал, как справлялись с неоправданным повышением цен, когда он был вице-премьером.

– В 2007-2008 годах мы создали в правительстве под моим руководством группу, которая раз в неделю детально рассматривала динамику цен на каждый товар. Принимали жёсткие административные решения, если видели, что идёт спекуляция и искусственное повышение цен. Поэтому я советую нынешнем правительству – наверняка госпожа премьер-министр помнит это, она была в моём подчинении в 2007-2008 годах в Министерстве экономики. Нужно создать механизм (можно взять тот наш опыт, он эффективен), чтобы следить за ценами. Я считаю, что государство, правительство должно взять контроль над ценами – как минимум на социальные товары. Но этим нужно заниматься профессионально. Цены можно регулировать, если правильно и профессионально к этому подходить, – отметил председатель ПСРМ.

Отдельно Игорь Додон прокомментировал решение хлебокомбината в Бельцах повысить цену на некоторые товарные позиции. Политик назвал эту ситуацию “странной”, подчеркнув, что экономических предпосылок для роста стоимости нет.

– В этом году мы собрали 1,5 млн тонн пшеницы. За последние 20 лет это самый высокий урожай пшеницы в РМ, а всё потому что, в прошлом году мы выделили около 400 млн леев помощи сельхозпроизводителям. Это заслуга прошлого правительства, иначе такого урожая не было бы. Нужно разобраться, почему всё-таки повышаются цены. Экономических предпосылок для роста нет, – подытожил Додон.

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