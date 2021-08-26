Додон пожелал «Шерифу» побед: Это историческое достижение за все 30 лет существования национального футбола!

– Кроме того, благодаря победам «Шерифа» в Молдову уже этой осенью приедут игроки самых титулованных клубов Старого континента. А сегодня вечером мы узнаем, в какой из восьми групп окажется «Шериф». Желаю футболистам побед и только побед! – написал он на своей странице в соцсети.