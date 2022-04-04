Додон поздравил Вучича и Орбана с победой на выборах в Сербии и Венгрии

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Пятый президент Молдовы отметил, что это выдающиеся европейские политики современности, настоящие патриоты, которые проводят последовательную политику в интересах своих стран и народов, о чём свидетельствует широкая поддержка их деятельности.

⁃ От души желаю господину Вучичу и господину Орбану дальнейших успехов, а гражданам Сербии и Венгрии – благополучия и процветания! – написал Игорь Додон.

Александр Вучич одержал убедительную победу на выборах президента Сербии, а партия Виктора Орбана Фидес выиграла парламентские выборы в Венгрии.

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