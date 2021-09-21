Додон поздравил верующих с Рождеством Пресвятой Богородицы

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Сегодня православные христиане празднуют Рождество Богородицы, которое в народе называют Святой Марией Малой. Это первый большой праздник церковного года, который отмечается как Православной, так и Католической Церковью, и один из четырех праздников, посвященных Богородице.

Рождество Пресвятой Богородицы мы празднуем, вспоминая молитву родителей Иоакима и Анны, которые несказанно долго мечтали о ребенке. Этот день считается поистине историческим, когда началось спасение человечества от рабства греха.

– Искренне поздравляю жителей сел и городов, которые сегодня чествуют покровительницу своего населенного пункта, а также людей по имени Мария или Марин, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.