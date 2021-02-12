Додон поздравил верующих с православным праздником

Православная Церковь сегодня чествует Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они считаются величайшими учителями и пастырями в истории христианства, образцами духовной жизни.
Все Три Святителя всю жизнь преследовали одну и ту же цель: принести в мир единение и любовь, проповедуя добро, милосердие, помогая нуждавшимся.
– По случаю этого праздника желаю всем гражданам страны, особенно тем, кто сегодня отмечает свои именины, здоровья, счастья и душевного спокойствия, – отметил лидер ПСРМ.
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