Додон поздравил верующих с православным праздником

Додон поздравил верующих с православным праздником
Православная Церковь сегодня чествует Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они считаются величайшими учителями и пастырями в истории христианства, образцами духовной жизни. 

Все Три Святителя всю жизнь преследовали одну и ту же цель: принести в мир единение и любовь, проповедуя добро, милосердие, помогая нуждавшимся.
– По случаю этого праздника желаю всем гражданам страны, особенно тем, кто сегодня отмечает свои именины, здоровья, счастья и душевного спокойствия, – отметил лидер ПСРМ. 
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