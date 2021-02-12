Додон поздравил верующих с православным праздником

Православная Церковь сегодня чествует Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Они считаются величайшими учителями и пастырями в истории христианства, образцами духовной жизни.

Все Три Святителя всю жизнь преследовали одну и ту же цель: принести в мир единение и любовь, проповедуя добро, милосердие, помогая нуждавшимся.