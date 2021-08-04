Додон поздравил верующих с православным праздником

Православные христиане сегодня чествуют Святую Равноапостольную Мироносицу Марию Магдалину и Святого Мученика Фоку. Мария Магдалина была с Иисусом Христом во время Его земных страданий, стоя у Креста вместе с Богородицей. Она сопровождала Христа во время Его Святых Страстей. Для всех православных христиан Мария Магдалина стала символом безграничной веры, верности и любви.