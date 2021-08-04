Додон поздравил верующих с православным праздником

Додон поздравил верующих с православным праздником
Православные христиане сегодня чествуют Святую Равноапостольную Мироносицу Марию Магдалину и Святого Мученика Фоку. Мария Магдалина была с Иисусом Христом во время Его земных страданий, стоя у Креста вместе с Богородицей. Она сопровождала Христа во время Его Святых Страстей. Для всех православных христиан Мария Магдалина стала символом безграничной веры, верности и любви. 

Святой мученик Фока, епископ Синопский, жил во времена императора Траяна. Всю свою жизнь он смело исповедовал свою веру в Господа нашего Иисуса Христа. Он был замучен во время гонений на христиан императора Траяна.
– Сердечно поздравляю всех жителей нашей страны с этим праздником. Пусть Господь молитвами почитаемых сегодня святых защитит нашу родную страну, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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