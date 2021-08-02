Додон поздравил верующих с Ильиным днём

Додон поздравил верующих с Ильиным днём
Православная церковь чествует сегодня Святого Илью Пророка – одного из самых уважаемых ветхозаветных пророков, причем как в христианской религии, так и среди мусульман и иудеев. 

Пророк Илья – наставник людей, отдалившихся от Господа, великим чудотворцем, борцом и защитником веры. Святой Илья также считается христианами приносящим дождь, поскольку он силой молитвы спас от смерти народ Израиля после трёх с половиной лет засухи.
– По случаю христианского праздника адресую свои поздравления всем нашим людям, в особенности тем, кто сегодня отмечает день ангела. Желаю всем самого лучшего и крепкого здоровья, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 
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