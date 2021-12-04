Додон поздравил верующих с большим православным праздником

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Игорь Додон поздравил всех православных верующих Молдовы с большим праздником – Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Это один из двунадесятых православных праздников – праздник света, пронзающего тьму зимы. В народной традиции день называется Овидением и считается волшебным и полным суеверий.

– Желаю всем счастливого праздника, чудесных мгновений и радости в кругу близких, а также мира, добра и душевного тепла! – пожелал Додон.

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