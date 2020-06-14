Додон поздравил Трампа с днем рождения

Додон поздравил Трампа с днем рождения

Глава государства направил поздравительное послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу по случаю его дня рождения. 

– По случаю Вашего дня рождения примите от имени народа Республики Молдова и от меня лично самые теплые поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и много жизненных сил. Пользуюсь приятной возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо наших государств и народов. Еще раз желаю Вам, уважаемый господин президент, доброго здоровья, успехов и высоких достижений на высшем государственном посту и прошу Вас принять уверения в моем глубоком уважении, – говорится в тексте послания. 

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